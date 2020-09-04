Transfer döneminin açılmasıyla birlikte kadrosuna Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, son olarak Kerem Aktürkoğlu'na imzayı attırmıştı. Kiralık sözleşmeleri biten Michael Seri, Lemina, Onyekuru ve Andone ise takımlarına geri dönmüş, Cimbom ayrıca Mariano, Nagatomo ve Selçuk İnan'la sözleşme yenilememişti.

Mariano ülkesi takımlarından Atletico Minerio ile anlaşırken, Japon futbolcu Nagatomo ise Marsilya'nın yolunu tuttu. Kaptan Selçuk İnan ise teknik ekipte kendine yer buldu. Cimbom'un bonservisli tek satışı da Maicon oldu. Sarı-kırmızılı takım, Brezilyalı oyuncuyu 1 milyon 430 bin Euro karşılığında Suudi Arabistan'ın Al Nasr takımına gönderdi.

Sarı-kırmızılılarda son gelişmeler bu yöndeyken, transfer çalışmaları da tam gaz devam ediyor.

Lemina'nın Fulham'a gitmesi ve Seri için yüksek kiralama bedeli istenmesi üzerine Aslan, rotasını bir başka Premier Lig kulübünün genç ismine çevirdi.

HEDEF HAMZA CHOUDHURY!

Cimbom'un Leicester City forması giyen Hamza Choudhury ile ilgilendiği iddia edildi. Sezon öncesi kampında Tielemans, Ndidi, Maddison, Praet ve Papy Mendy ile forma yarışına giren Hamza'nın forma şansının az olduğu ve kiralanabileceği ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin de teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Leicesterlı yöneticilere, "Kiralık göndermeyi düşünürseniz bizimle de görüşün" mesajı gönderdiği kaydedildi.

22 yaşındaki İngiliz, geçen sezon 29 maça çıkıp; 1 gol, 1 asist yaptı. (ASpor)