Marcao ve Emre Taşdemir’i renklerine bağlayan Galatasaray, kadroyu şişirmeden, yeni isimler alacak ama aynı oranda da takımdan ayrılıklar olacak. Şu anda sadece Garry Rodrigues’i gönderen sarı-kırmızılılarda gidecekler arasında en güçlü aday Younnes Belhanda gösteriliyor.

Rodrigues’i alan Al İttihad, Belhanda’yı da renklerine bağlamak için uğraşırken, Galatasaray şimdiden transfer stratejisini belirledi. Faslı oyuncu eğer sarı-kırmızılı takımdan ayrılırsa, Galatasaray 10 numara mevkinde oynayan bir futbolcu almak için kolları sıvadı. Teknik direktör Fatih Terim, Belhanda’ya yapılacak öneri ve transfer koşullarını beklerken, gitmesi durumunda, belirlenen isimler arasından bir ofansif orta saha alacak ve ligin ikinci yarısına bu şekilde başlayacak. Terim, Hagi ve Sneijder gibi dünya yıldızı isimlerle çalışarak, bu şekilde sistemini kurmuştu.

Belhanda konusunda resmi görüşmeleri yapan, Ndiaye’nin de menajeri William D’avilla... Radyospor’a konuşan D’avila, “Al İttihad, şu anda Suudi Arabistan’ın en güçlü takımı, mali anlamda da en iyi takımı. Rodrigues, Da Costa ve PAOK’tan Prijovic’i transfer ettiler. Şimdi de Belhanda’yı istiyorlar. Teklif verdiler. Ancak henüz anlaşmış değiliz. Müzakere etmemiz gereken detaylar var. Konuştuğumuz fiyatlar üzerine de bilgi veremem. Fakat bu transferde ısrarcı davranıyorlar” dedi.

Sözleşmesi bitiyor

Lokomotiv Moskova ile olan sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak Manuel Fernandes, Galatasaray’ın ilk düşündüğü isim olarak göze çarpıyor. Teknik direktör Fatih Terim’in de yeşil ışık yaktığı Portekizli futbolcu için Belhanda satılırsa girişimde bulunulabileceği ifade edildi.

Kaynak: Skorer