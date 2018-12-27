Süper Lig'in ilk yarısını her türlü olumsuz şarta rağmen 29 puanla tamamlayan Galatasaray, ligin ikinci yarısı için kolları sıvadı. Devre arasında bir stoper+iki forvet takviyesi planlayan sarı-kırmızılılar gözünü Çin'e çevirdi. Demba Ba'yı Shanghai Shenhua'dan bedavaya kiralamaya hazırlanan sarı-kırmızılar, forvet listesindeki 1 numaralı isim olan Alan Carvalho'yu kulübü Guangzhou Evergrande'nin serbest bırakmasını bekliyor. Maicon'un satışından gelecek para ile stoper alacak Galatasaray'da transfer stratejisi de belli oldu. Fatih Terim hem Ocak hem de Temmuz ayında kadrosunu imkanlar dahilinde değiştirmeyi ve gençleştirmeyi düşünüyor. Mariano, Rodrigues ve Belhanda için gelecek tekliflere kapısı açık olan sarı-kırmızılılar, oyuncu sattıkça kadrosuna takviye yapacak.

Demba Ba, Çin'in Shanghai Shenhua takımında 17 maçta 6 gol ve iki asistlik bir performans sergiledi. 33 yaşındaki futbolcu Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Göztepe formaları giymişti.

(Sabah)