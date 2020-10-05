Galatasaray Yönetimi, uzun süredir transfer çalışmalarını sürdürüyor... Ancak transfer döneminin son gününde halen bitirilmeye çalışılan oyuncular var. Bu anlamda Sarı-Kırmızılı ekibin kadrosunu güçlendirebilmesi için mutlaka elindeki oyuncuları çıkarması şart. İlk etapta Younes Belhanda’nın, Fransız ekibi Nice’e gitmesi bekleniyordu. Ancak Nice, bir türlü istenen rakamlara çıkamadı. Son olarak yapılan 2 milyon Euro’luk teklif reddedildi. Ayrıca Mbaye Diagne ile birlikte Ryan Babel’e de transfer teklifi gelmesi bekleniyor. Eğer Galatasaray Yönetimi, istediği satışları gerçekleştirirse eski 2 oyuncusunu kadroya katmayı hedefliyor.

Terim çok istiyor

İki kez kiralanan Henry Onyekuru ile geçen sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyen Jean Michael Seri için son bir girişim yapılacak. Bu anlamda Aslan’ın hedefi, en kötü ihtimalle bu iki oyuncuyu kadrosuna kiralık olarak katmak. Özellikle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, transfer sezonunun açıldığı günden beri bu iki oyuncuyu kadroda görmeyi çok istediği biliniyor



