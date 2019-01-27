Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yardımcısı Yusuf Günay, uzun bir aradan sonra ilk kez takımın deplasmanda oynadığı bir maçta stada gitmedi. Gerçekleşmeyen transferler nedeniyle camiadan büyük baskı gören ve taraftarların tepki gösterdiği Sarı- Kırmızılı kulübün patronu, maç günü İzmir’e gitmek yerine İstanbul’da ziyaretçi kabul etti. Cengiz ve Günay, Türk Telekom Stadı’ndaki kulüp binasında, Özbekistan Futbol, Boks ve Okçuluk federasyonlarının idarecilerini ağırladı.

Albayrak temsil etti

Göztepe deplasmanında Galatasaray Yönetimi’ni ise İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak temsil etti. Alan transferi için Dubai’ye giden ve Albayrak ile birlikte eli boş dönen idari menacer Şükrü Hanedar da, Fatih hocayla birlikte kulübede yer aldı.