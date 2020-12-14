Devre arası transfer döneminde yabancı isimlerle kadrosunu takviye etmeyi planlayan Galatasaray Yönetimi, çalışmalarını harıl harıl sürdürüyor. Yeni bir oyuncu alabilmesi için de elindeki kontenjanı açması gereken Sarı-Kırmızılılar'da bu doğrultuda Radamel Falcao'nun, yüksek ihtimalle ABD'ye gitmesi bekleniyor. Ayrıca bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Jesse Sekidika'nın da kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Muslera döneceği için...

Ayrıca stoperlerden Christian Luyindama ve Marcao haricinde bir oyuncuya yüksek bir bonservis bedeli teklif edilmesi halinde değerlendirmeye alınacak. Edinilen son bilgilere göre, ikinci yarıda Fernando Muslera'nın yeniden takıma katılacağı varsayılarak, en az iki yabancı futbolcunun gönderilmesinin hedeflendiği bilgisine ulaşıldı.