Galatasaray 'da iki ayrı koldan transfer taarruzu başladı. Sarı-Kırmızılılar özellikle bu hafta gündemdeki iki oyuncu için resmi temaslarda bulunacak. Sarı Kırmızılılar, devre arasında yapacağı kritik hamlelerle sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedeflerken başkanlar düzeyinde görüşmeler olacağı da öğrenildi. İşte detaylar...

Rayo Vallecano'ya tek golle mağlup

Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga’nın İstanbul’da düzenlediği dostluk turnuvasında Galatasaray ile İspanya LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano, Nef Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip, 34. dakikada Andres Martin’in ceza sahası dışından golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda gol olmayınca Rayo Vallecano sahadan 1-0 galip ayrıldı. Vallecano kadrosunda yer alan ve bir dönem Galatasaray forması giyen Radamel Falcao, eski takımına karşı süre almadı.

Radamel Falcao alkışlarla döndü

2019-2021 arasında Galatasaray forması giyen ve 43 maça çıkıp 20 gol kaydeden Radamel Falcao, Nef Stadyumu'na geri döndü. Rayo Vallecano kadrosunda yer alan 36 yaşındaki santrfor, karşılaşma öncesi tribünlere üçlü çektirdi ve taraftarla hasret giderdi. Tecrübeli futbolcu hafif sakatlığı sebebiyle Galatasaray karşısında görev almadı.

Berkan Kutlu'yu ıslıkladılar

Galatasaray'da kötü bir performans ortaya koyan Berkan Kutlu, maç bitiminde bir grubun ıslıklı protestosuyla karşılaştı. Genç orta saha oyuncusunun kendisine gösterilen tepki nedeniyle büyük üzüntü yaşadığı gözlendi.





Sıradaki rakip Villarreal

LaLiga takımlarıyla yapılan Dostluk Turnuvası'nın ilk maçında Rayo Vallecano'ya mağlup olan Galatasaray'ın ikinci rakibi Villarreal olacak. İspanyol kulübüyle Nef Stadyumu'nda oynanacak maç 6Aralık Salı günü saat 20.00'de, yine D-Smart ekranlarında canlı yayınlanacak.

Deniz Undav: Ben hazırım

İngiltere'de Brighton forması giyen 26 yaşındaki Alman pasaportlu Türk santrfor Deniz Undav, Galatasaray'ın ilgisi üzerine Sarı-Kırmızılı kulübe haber yollayarak, "Ben Türkiye'de oynamaya hazırım" dedi. Cim Bom'da 2 yabancının yanında 3. santrfor olarak düşünülen golcü oyuncu, büyük umutlarla transfer olduğu Brighton'da süre alamadığı için rahatsız. Ancak küçüklüğünden beri Galatasaray taraftarı olduğu belirtilen Deniz'in, koşullar ne olursa olsun Sarı Kırmızılı formayı giymeyi çok istediği öğrenildi.

Erden Timur'dan Fransa'ya çıkarma

Listenin ilk sırasında Moussa Dembele transferi var. Fransız futbolcunun menajeriyle İstanbul'da yapılan görüşmede mutabakat sağlayan Galatasaray, bu hafta Fransa'ya çıkarma yapacak. Transferden sorumlu olan Erden Timur, Lyon yetkilileriyle bir araya gelerek, Dembele transferine nokta koymayı hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar böylece sezon sonunda mukavelesi bitecek olan 26 yaşındaki forveti, ocak ayında renklerine bağlayacak.

Galatasaray'a "Evet" diyen Moussa Dembele'nin bonservisini almak üzere Erden Timur, Fransa'ya gidecek.









Başkan Dursun Özbek bizzat devrede

Yurt içinde de transfer çalışmaları var. Savunmaya yerli takviyesi yapmak isteyen ve bu doğrultuda birçok oyuncuyla görüşen Sarı-Kırmızılılar, Samet Akaydin üzerinde karara varmış durumda. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'la bizzat görüşerek, Samet transferini bitirmeyi hedeflediği öğrenildi.

Tüm şampiyonluk adaylarının transfer gündeminde yer alan Samet konusunda, başkanlar düzeyinde görüşülecek.

Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Bilindiği üzere Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor da Milli savunmacının peşinde. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki stoper için Galatasaray cephesinde bonservis artı takas formülü düşünülüyor.

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