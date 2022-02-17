Göreve gelir gelmez, Pep Guardiola ile birlikte çalıştığı dönemden aşina olduğu, kısa paslarla oyun kurma ve topa sahip olma sistemini takıma adapte etmeye çalışan Domenec Torrent, şimdilik bu planı askıya alıyor. Göztepe deplasmanında son kredisini kullanması beklenen İspanyol hoca, takımı gol pozisyonuna daha kolay sokmanın formülünü arıyor. Torrent'in, özellikle de Bafetimbi Gomis'in gelişiyle, geriden kısa paslarla çıkmak yerine, uzun toplarla Fransız yıldızı beslemeyi düşündüğü öğrenildi. Topu Gomis'le erken buluşturarak, takımın hücuma daha hızlı çıkmasını isteyen tecrübeli hoca, idmanlarda bu yönde çalışmalara başladı.

İki golcüyü de beğeniyor

Torrent'in değişiklik düşündüğü bir diğer konu da oyun sistemi olacak. Gomis'ten çok şey bekleyen, Mohamed'in de fiziksel formunu çok beğenen Aslan'ın hocası, iki yıldızı bir arada oynatmanın planlarını yapıyor. Önümüzdeki günlerde 4-4-2 veya 4-4-1-1 benzeri bir diziliş provası yaptırmak isteyen Torrent, İzmir'de olmasa bile, görevde kalması halinde İstanbul'daki Rizespor karşılaşmasında bu taktiği uygulamanın hesapları içinde.

Metin Karabaş