İzmir deplasmanında Göztepe ’yi son dakika golüyle yenerek galibiyet hasretini sonlandıran Galatasaray , Çaykur Rizespor’u da geçerek seriye başlamak istiyor. Sarı kırmızılılar düşme hattından iyice uzaklaşmanın yanı sıra Karadeniz ekibiyle oynanacak mücadeleyi çok kritik görüyor. Mart ayında iyice sıkışacak fikstüre üç puan moraliyle girilmesi amaçlanırken sezon başında Oğulcan, daha sonrasında da Gedson olayıyla iyice alevlenen tartışmalar Cimbom’da taraftarlarını da stada çekiyor.

ASLAN GOMIS GÖREVE

Şu ana kadar yaklaşık 30 bin bilet satılırken, maç saatinde NEF Stadı’nın tamamına yakınının dolması bekleniyor. Domenec Torrent kendi taraftarı önünde iyi bir oyunla üç puana ulaşmak için bir dizi önlemler alıyor. İspanyol teknik adam Göztepe karşısında memnun olmadığı Ömer, Taylan, Babel üçlüsünü kenara çekip yerlerine Aanholt, Berkan ve Emre’ye forma verecek. Torrent, Göztepe maçının kahramanı Bafetimbi Gomis’i ilk on birde görevlendirecek. (Türkiye)