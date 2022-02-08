Galatasaray 'ın Süper Lig'de Alanyaspor ile 1-1 berabere kalması camiada büyük eleştiriye neden oldu. Son bölümü 10 kişi oynayan rakibe karşı etkili olamayan sarı-kırmızılı kulüpte Domenec Torrent tartışılmaya başlandı. Yönetimin Torrent ile ilgili planı ortaya çıktı.

Alanya maçındaki futbol değil ama sonuç, Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent’i umutlandırdı. İspanyol hoca konuyla ilgili düşüncelerini kulüp yetkililerine aktardı. Torrent’in, ligin en formda takımına karşı deplasmanda alınan puanı değerli bulduğu ortaya çıkarken, “Yenilgi serisinin son bulması için bu alınan puanı değerli buluyorum. Elbette futbolu kabul edemiyorum ama bardağın dolu tarafından bakacak olursak güçlü bir takıma karşı puan aldık. Tablo bir şekilde tersine dönecek ve çalışmalarımızın karşılığını alacağız” dediği öğrenildi.

TORRENT'İN SUYU ISINDI

Alanya maçında özelikle oyuna müdahaleleri tartışma konusu olan ve rakibin 10 kişi kaldığı maçta değişiklik için 82. dakikayı bekleyen Torrent’in suyu ısındı.

KAYSERİ MAÇI KRİTİK

İkinci devre kaleye tek şutun uzatmada atılmasını eleştiren yöneticilere göre, Kayseri maçında da istenen sonuç ve oyunun olmaması halinde Torrent, ciddi şekilde sorgulanmaya başlayacak.

SON ŞANSI

Bazı yöneticilere göre de Kayseri maçı İspanyol hocanın son şansı olacak. Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından apar topar Galatasaray’ın başına geçen Domenec Torrent ile nasıl bir sözleşme imzalandığı da açıklanmamıştı.

BAŞARILI OLAMAZSA GÖNDERİLECEK

Başkan Burak Elmas ve yönetiminin, Terim’e yardımcı olarak düşündüklerini söylediği İspanyol teknik adam, Kayseri maçında başarılı olamazsa gönderilecek.

YERLİ HOCA FORMÜLÜ

Alınacak olası bir kötü sonuç halinde ligi ve rakipleri bilen, yerli hoca ile geçici bir formül üzerinde durulacağı öğrenildi.

Kaynak: Milliyet