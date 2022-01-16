G.Saray'ın yeni teknik direktörü Torrent'in maliyeti netleşmeye başladı. Terim'in halefinin sözleşmesinin sarı-kırmızılıların tarihinde görülmemiş bonuslara sahip olduğu ortaya çıktı. Şampiyonluk iddiası kalmayan yönetim, yeni hocasını Avrupa hedefine motive etmeye çalıştı. Sabah'ın haberine göre; İspanyol çalıştırıcı için sözleşmeye lig ikinciliği, üçüncülüğü hatta dördüncülüğü için geçerli başarı primleri koyuldu. Torrent ve ekibinin sezon sonuna kadar 1 milyon Euro alacağı öğrenildi. Bu arada Fatih Terim'e sadece lig şampiyonluğu için 3 milyon TL prim ödenecekti.

'8 HAFTADIR SİZİ İZLİYORUM'

Domenec Torrent'in tam 50 gün önce G.Saray'ın gündemine geldiği ortaya çıktı. 21 Kasım'da 2-1 kaybedilen Fenerbahçe derbisinde oyundan atılan Fatih Terim'in performansını sorgulamaya başlayan yönetim, B Planı olarak Torrent'i belirledi. İspanyol hocaya sezon sonu için 'hazır ol' mesajı gönderildi. Ancak kötü sonuçlar devam edince bu operasyon ocak ayına çekildi ve Terim'le yollarını ayıran yönetim jet hızıyla Torrent'i getirdi. 59 yaşındaki çalıştırıcı, Florya'da oyunculara yaptığı konuşmada, "8 haftadır sizi takip ediyorum, maçlarınızı izliyorum" diyerek takıma hakim olduğunun mesajını verdi.

TORRENT'TEN TAKIMA BİLGİLENDİRME

Bu takımın en önemli problemi, çok kolay gol yemesi. Sağ ve sol bekler kenarlarda çok kalıyor ve merkez boşalıyor. Bu sorunu çözeceğiz.

Birbirinize uzak oynadığınız için savunma yaparken daha çok yoruluyorsunuz. Artık merkezi kapatarak oynayacağız.

Duran top için mesai harcamamız gerek.