Fenerbahçe deplasmanındaki oyun ve takımın ligde aldığı istikrarsız sonuçlar, Torrent'i başkan adaylarının gündeminden de düşürmüş durumda. İspanyol hocanın maç sonundaki sözleri de tartışılıyor. Derbi yenilgisinin ardından, "Hiçbir kaygım yok. Ben gelmeden önce de ben geldikten sonra da zor bir sezondu.

Belki önümüzdeki süreçte hoşumuza giden ve gitmeyen şeyler olabilir. Benim burada genel olarak gördüğüm, bir sonraki maçı kazanmanın ötesinde bir proje olmuyor.

Eğer burada 3 maç kazandığınızda herkes memnun oluyorsa ama 1 maç kaybedince kimse memnun olmayıp değişikliğe gidiyorsa, bu projeyle ilgili bir durum, söylenecek bir şey yok" diyen Torrent'in bu çıkışı da, Galatasaray 'da kalmasını zorlaştıracak gibi görünüyor.