Galatasaray 'ın ligde Sivasspor 'la oynayacağı maçın hazırlıkları devam ediyor. Geleceği konusundaki belirsizlik süren teknik direktör Domenec Torrent, kalan maçları maksimum puanla bitirmenin hesapları içinde. Oyuncularıyla dünkü antrenman öncesinde bir toplantı yapan İspanyol çalıştırıcı, "Son maça kadar tüm şansımızı zorlamak ve her sınavı kazanmak zorundayız. Rakiplerimiz puan kaybettiğinde ligi çok daha iyi bir yerde bitirme fırsatı ortaya çıkacak. Bu şansı geri çevirmemeliyiz" ifadelerini kullandı. Bu arada Torrent'in, ligin kalan bölümünde de işini şansa bırakmak istemediği, bu nedenle tercihini yine tecrübeli oyunculardan yana kullanacağı öğrenildi.

İki aday da açık kapı bıraktı

Sarı-Kırmızılı kulüpte 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Torrent ise kontratını burada tamamlamak istiyor. 30 Nisan'daki seçimde başkanlık için yarışacak olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk de son günlerde yaptıkları açıklamalarda Torrent'e açık kapı bıraktılar. Yabancı hocayla çalışmak isteyen Hamamcıoğlu, özellikle tazminat şartları nedeniyle Torrent'le masaya oturmaya hazırlanıyor. Öztürk ise projelerini beğenmesi ve kendisini ikna etmesi halinde Torrent'le devam edebileceğini, aksi takdirde yerli hoca istediğini söyledi.

Metin Karabaş