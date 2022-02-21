Fatih Terim'in gidişi sonrasında takımın başına getirilen Domenec Torrent; Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor yenilgilerinin ardından Alanyaspor ile Kayserispor’la da berabere kaldı. İspanyol teknik adam, bu 5 maçlık periyodun arasında kupada Denizlispor'a boyun eğerken, hazırlık maçında ise Tuzlaspor'a da 6-2 mağlup oldu. 59 yaşındaki teknik adam, 7 maçta tek bir galibiyet bile alamazken, Galatasaray da düşme hattına iyice yaklaştı. Sarı-Kırmızılılar, şimdi ise Göztepe ile bugün çok kritik bir maçta kozlarını paylaşacak. Aslan, galibiyetten başka bir şey düşünmezken Torrent de İzmir ekibine karşı mutlak 3 puan hedefliyor.

'Minimum hata ile...'

Öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştiren Torrent, dün yaptığı konuşmada ise şu ifadeleri kullandı: "Göztepe karşısında alacağımız olası bir galibiyet ile her şey daha güzel olacak. Galatasaray'a yakışır bir şekilde coşkulu bir futbol oynayacağız. İlk golü atarsak, üzerimizdeki baskıyı da kırarız. Bu yüzden hızlı bir başlangıca ihtiyacımız var. Geçtiğimiz haftalarda gol bulamadığımız her dakika baskıyı üzerimizde hissettik. Bu yüzden ilk dakikadan itibaren minimum hata ile önde baskı kurmalıyız."

Metin Karabaş