Fatih Terim yönetiminde geçen iki sezonda Kadıköy'de kazanan Galatasaray en son 1993 yılında yabancı bir teknik adamla deplasmanda Fenerbahçe 'yi mağlup etti. Kalli'nin (Karl Heinz Feldkamp) 1992-93 sezonunda elde ettiği 4-1'lik Kadıköy zaferinin ardından Terim dışında kimse Fenerbahçe'yi sarı-lacivertli tribünlerin önünde dize getiremedi.

EFSANELER DE GÜLEMEDİ

Lucescu, Gerets, Rijkaard ve Mancini gibi dünya çapında teknik adamlar, G.Saray'ın başında Fenerbahçe Stadı'ndan boynu bükük ayrıldılar. Son 30 senede Kadıköy'e çıkan yabancı hocaların karnesinde galibiyet yazmazken, 15 mağlubiyet-6 beraberlik istatistiği mevcut.

Katalan teknik direktör Torrent pazar akşamı hem 30 seneyi bulacak yabancı hocaların olumsuz serisini bitirmeye hem de selefi Fatih Terim'in kazanma serisini devam ettirmeye çalışacak.

Sabah







