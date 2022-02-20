Aslan'ın hocası Torrent, Göztepe maçında mutlak galibiyet hesapları yaparken, antrenmanda denemelerini sürdürüyor. İzmir ekibini devirecek en doğru planı arayan İspanyol hoca, hafta boyunca denediği 11'den farklı bir kurguyla taktik prova yaptırdı. Torrent son idmandaki ilk 11'de ileri uçta Mohamed'i, forvet arkasında Feghouli'yi, orta sahanın merkezinde Taylan'ı, stoperde de Semih'i denedi. Torrent'in 11'e son şeklini bugünkü son çalışmada vermesi bekleniyor.