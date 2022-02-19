Galatasaray teknik direktör Domenec Torrent, Göztepe maçını düşünüyor. İspanyol teknik adam, zorlu mücadelede sahaya süreceği 11'i oluşturmaya çalışıyor.

Sarı kırmızılılarda kalede İnaki Pena olacak. Sağ bekte Omar Elabdelloui’nin, Boey’e göre oynama ihtimali daha yüksek. Sol bekte Ömer Bayram, stoper ikilisinde ise Marcao ve Nelssson görev yapacak. Savunmanın önünde ise yeni transfer Erick Pulgar’ın, İzmir deplasmanına 11'de çıkması bekleniyor.

Taylan kulübeye!

Teknik heyetin Taylan’ı kulübüye çekerek merkez orta sahada Berkan ve Cicaldau’ya şans verebileceği kaydedildi. Bununla birlikte Torrent’in antrenmanlarda 8 numara pozisyonunda Feghouli’yi de denediği biliniyor. Hücum hattının solunda Kerem Aktürkoğlu'nun oynamasına kesin gözle bakılıyor.

Forvet için karar vermedi!

Sağ kanatta ise Ryan Babel veya Emre Kılınç görev yapacak. Domenec Torrent, forvet için ise henüz kararını vermedi. Tecrübeli teknik adam, son antrenmanın ardından Gomis ve Mustafa Muhammed arasındaki tercihini yapacak. (Trtspor)