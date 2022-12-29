Süper Lig'de geçtiğimiz hafta İstanbulspor'u konuk eden Galatasaray , sahadan 2-1 galip ayrılarak liderlik koltuğuna oturmuştu. 16. haftada Fenerbahçe 'nin, Hatayspor'u 4-0 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmasının ardından 2. sıraya gerileyen Cimbom, yarın yeniden liderlik için Sivasspor'la karşılaşacak.









Süper Lig'deki son 5 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 4 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray, daha sonraki 4 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş , Medipol Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti.

Galatasaray'da cezalı ve sakat olan 4 futbolcu, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Lucas Torreira ile tedavilerine devam edilen Mauro Icardi, Mathias Ross ve Kazımcan Karataş müsabakanın kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 17. haftadaki MKE Ankaragücü maçında görev yapamayacak.

Devre arası transfer çalışmaları için çalışmalara devam eden sarı kırmızılı ekipte, yıldız isim için İtalya devi milyonları gözden çıkarttı. İşte detaylar...

MORUTAN PİYANGOSU

Rumen gazeteci Emanuel Roşu, kendisine ait Twitter hesabından Olimpiu Morutan ile ilgili bir haber paylaştı. Habere göre, Galatasaray ile Pisa Olimpiu Morutan'ın 5.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunda anlaştı. Pisa, Rumen oyuncudan çok memnun, ancak transfer etmek için daha az ödemeye çalışacaklar.









IGLESIAS HAREKATI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; sarı-kırmızılı takım, Getafe'de forma giyen sağ bek oyuncusu Juan Iglesias ile ilgileniyor. Haberde, Valencia'nın iki yaz önce 24 yaşındaki oyuncuya teklif yaptığı ancak bu teklif çok düşük olduğu nedeniyle kabul edilmediği belirtildi.

O İSME SÜRPRİZ TALİP

Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den 6 milyon Euro'ya transfer ettiği Lucas Torreira'ya İtalyan ekibi Lazio talip oldu. Uruguaylı yıldız oyuncu için Galatasaray ile temas kuran Serie A ekibinin 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Galatasaray Yönetimi'nin ise bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

YENİ TEKLİFLE GELECEKLER

İtalyanlar'ın bu transferde ısrarcı olduğu ve Ocak ayında yeni bir teklifle Sarı Kırmızılılar'ın kapısını çalacağı belirtildi.

OKAN BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Lucas Torreira, teknik direktör Okan Buruk'un da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 13 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 1 asist üretti.

40 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

26 yaşındaki ön libero, Arsenal dışında Fiorentina, Atletico Madrid, Sampdoria ve Pescara gibi takımların formasını giydi. Uruguay Milli Takım formasını 40 kez terleten Torreira, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası kadrosunda yer almış ancak hiçbir maçta forma giyememişti.









SERİ A'YA DÖNMEK İSTİYORDU

Yıldız futbolcunun menajeri Pablo Bentancur, daha önce verdiği röportajda "Birkaç takımla görüştüm. Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirmek ve ardından Serie A'ya dönmek istiyor. İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı büyük bir sevgisi var. Onu yeniden Serie A'da görmek zor olmayacak. Tecrübesi var ve modern futbolda bulunması zor bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı. (Sabah)



