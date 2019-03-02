Ara transfer döneminde uzun süre Galatasaray’ın gündeminde kalan Benjamin Tetteh için, oyuncunun menaceri Ziek’ten çarpıcı bir açıklama geldi.

Devre arasında Sparta Prag ve Galatasaray’ın Tetteh için görüştüğünü belirten Ziek, “Ancak anlaşamadılar. İki takımın da düşünceleri farklıydı. İki takım yöneticileri, masadan yaz aylarında görüşme sözü vererek ayrıldılar” ifadelerini kullandı.

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