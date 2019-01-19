Galatasaray'da Tetteh çılgınlığı! Transferde sıcak saatler!

Alan Carvalho ile el sıkışan ve Brezilyalı golcü için saatleri sayan Galatasaray, bir başka golcü Benjamin Tetteh için de son kozunu oynadı. Sarı-Kırmızılılar, Çek temsilcisine 7.5 milyon Euro teklif ederken sonraki satıştan da pay önerdi.

19 Ocak 2019, Cumartesi 08:50
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Galatasaray'da Tetteh çılgınlığı! Transferde sıcak saatler!

Galatasaray golcü transferinde atağa kalktı... Brezilyalı golcü Alan Carvalho için artık saatleri sayan Cimbom, Sparta Prag'ın Ganalı golcüsü Benjamin Tetteh için de dev bir adım attı.

MENAJERİ DEVREDE

Galatasaray, 21 yaşındaki golcü için Çekya ekibine 7.5 milyon Euro teklif ederken sonraki satıştan da pay önerdi. Tetteh'in menajeri olan Sascha Empacher aynı zamanda Ozan Kabak'ın Stuttgart'a gitmesinde önemli rol oynadı. Sarı- Kırmızılı kulüp, Sparta Prag'ı ikna etme görevini Tetteh'in menajeri Empacher'e verdi. Alan için saatleri sayan Galatasaray, Sambacı yıldızın partneri olarak Ganalı Benjamin Tetteh'i düşünüyor.

22 MAÇTA 9 GOL

Sparta Prag forması giyen Benjamin Tetteh, bu sezon 22 maçta forma giydi ve rakip fileleri 9 kez havalandırdı.

Kaynak: Takvim

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