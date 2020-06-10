Bir günlük iznin ardından Çaykur Rize maçı hazırlıklarına başlayan Aslan'da yüzler gülüyor. Üst üste üç corona virüsü testi negatif çıkan sarı-kırmızılıları sevindiren gelişmeler şunlar:

-Pandemi sürecinde 1.5 ay karantinada kalan futbolcular, evde bireysel çalışmalarını eksiksiz yaptı. Yapılan performans testinden tüm takım başarıyla geçti.

-Teknik heyetin Süper Lig'e başlama döneminde takımı forma sokma planı işledi. Fiziksel olarak istenilen seviyeye gelen Galatasaray bir haftadır taktik ağırlıklı çalışmalarla son 8 haftaya hazırlanıyor.

-Marcao'nun sakatlığı planları bozsa da tedaviye olumlu cevap verdiği ve 1.5 aylık süreden daha önce sahalara döneceği öğrenildi. Brezilyalı stoper iyileşene kadar Ahmet Çalık oynayacak, sistem bozulmayacak.

-Yönetim futbolcuların birikmiş alacalarından 3 milyon Euro'luk kısmı hesaplarına yatırdı ve Rizespor maçı öncesi Florya'da moraller tavan yaptı.

-Teknik direktör Fatih Terim 8'de 8'e konsantre oldu. Deneyimli teknik adam, bire bir görüşmelerle oyuncularını motive ediyor.

-Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor'la karşılaşacak sarı-kırmızılılar, zorlu fikstürü değil ilk deplasmanı düşünüyor. Futbolcular "Rize'yi yenersek önümüz açılır'' görüşünde.

Kaynak: Sabah