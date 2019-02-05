Galatasaray ara transfer döneminin şampiyonu oldu ama yeni bir sorunla karşı karşıya kaldı: kadro mühendisliği... 15 yabancısı olan ve bu yüzden Maicon’u gönderen sarı-kırmızılılarda, 14 yabancının ikisi her hafta tribünde olacak.

Süper Lig Statüsü’ne göre 21 kişilik maç kadrosunda en fazla 12 yabancı yer alabileceğinden bu konuda birçok alternatif ortaya çıkacak. Aslında teknik direktör Fatih Terim’in vazgeçemeyeceği isimler bulunuyor. Yerli futbolcuların hiçbiri direkt 11 oynayabilecek durumda görünmüyor.

Sarı-kırmızılılarda kalede Muslera ve savunmada Luyindama ile Marcao vazgeçilmezler arasında... Ne İsmail Çipe, Muslera’dan, ne de Semih ile Ahmet Çalık, Marcao ile Luyindama’dan forma alabilir.

Kenarlarda ise sağ bekte yerli alternatifi bulunmuyor. Solda ise Ömer Bayram ve Emre Taşdemir 11’de oynayabilecek kapasitede değiller. Bu nedenle Mariano veya oynarsa Linnes ile sol tarafta Nagatomo alternatifsiz... Forvette düşünülen Diagne ile Kostas Mitroglou da sahada olmasa bile kenarda olacak ve 12 kişilik listede yer bulacak. Muğdat ile Sinan sadece değişiklik için sahaya sürülmesi planlanan isimler...

Galatasaray’ın sıkıntı yaşadığı diğer bir nokta ise kanat oyuncuları... Burada Onyekuru ile Feghouli’yi zorlayacak, onlardan formayı alacak futbolcu bulunmuyor. Terim’in elinde Sinan ve Yunus Akgün kartları var. Emre Akbaba ise sakatlıktan yeni çıktığı için en az birkaç haftada daha beklemek durumunda kalacak.

Yabancıya mahkum

Orta alanda ise Cim-Bom; Fernando, Ndiaye, Donk ve Belhanda arasında karar verecek. Yerli olarak sadece Selçuk İnan değerlendirebilir. Ancak işin negatif tarafı ise giden Serdar Aziz, Ozan ve kadro dışı kalan Eren’den dolayı ilk 11 için yerli alternatifinin bulunmaması ve yabancılara mahkum kalınması...

(Milliyet)