Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarına ara vermeden devam eden Galatasaray 'ın dünkü idmanı oldukça yüksek tempoda geçti. Ana bölümde çift kale maç oynandı. Okan hocanın, zorlu maçta ilk 11'de çok fazla sayıda değişiklikler yapmayı düşünmediği öğrenildi.

Abdülkerim geri dönüyor

Kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyen Abdülkerim Bardakçı, cuma günkü Konyaspor maçıyla ilk 11'deki yerine geri dönecek. 28 yaşındaki savunmacı, eski takımı Konya'ya karşı görev yapacak olmanın heyecanı içerisinde.

Torreira yine formda

Galatasaray'ın dün yapılan idmanında sahadaki en çalışkan ismin Lucas Torreira olduğu öğrenildi. Kasımpaşa maçında sahada basmadık yer bırakmayan 26 yaşındaki futbolcunun, son antrenmanda da adeta maç temposunda çalıştığı bildirildi.







