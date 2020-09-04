Galatasaray, 2020 - 2021 sezonunda teknik heyette görev alacak isimleri açıkladı.

Ümit Davala ve Levent Şahin - Yardımcı antrenör

Necati Ateş, Albert Riera ve Selçuk İnan - Mevki antrenörü

Hakan Balta - İdari direktör yardımcısı

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

9 Futbol A Takımı teknik ve idari ekibimiz hakkında

Galatasaray Spor Kulübü Futbol Şubesi'nde 2020-2021 sezonu öncesi takımımız hazırlıklarını sürdürürken yeni başarılara imza atacak teknik ve idari kadromuz da güçleniyor.

1 Eylül 2020 Salı günü itibarı ile,

- İki yıldır A Takım'da antrenör olarak görev yapan Necati Ateş, A takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,

- Uç sezon Galatasaray forması giyen Albert Riera, A Takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,

- Uzun yıllar takımımızın kaptanlığını yapan Selçuk İnan, A Takım ve Futbol Akademisi mevki antrenörü olarak teknik ekibe,

- Uzun yıllar takım kaptanlığımızı yapan Hakan Balta, yurt dışında aldığı eğitimlerle idari direktör yardımcısı olarak idari ekibe,

dahil olarak Galatasaray'a hizmet vermeye devam edecektir. Aralık 2017'den bu yana yardımcı antrenörlük görevlerini sürdüren Levent Şahin ve Ümit Davala yeni sezonda da teknik ekibimizde yer alacaktır.