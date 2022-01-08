Galatasaray 'da yönetimin, Guardiola'nın yardımcı antrenörünü teknik ekibine katmasını istediği Fatih Terim, karşı bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın eski futbolcularından ve şu an Galatasaray'da scout'luk yapan Johan Elmander'le, teknik ekibine katmak için görüştüğü ve eski yıldızı ikna ettiği öğrenildi. Ayrıca geçen sezon teknik heyette yer alan ve ailevi nedenlerden dolayı ülkesine giden Albert Riera'yı da geri çağırdığı belirtildi. Takım kaptanlarından Arda Turan'a da sezon sonunda Florya'da sorumluluk verileceği bildirildi. (Sabah)