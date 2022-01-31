Sarı-Kırmızılılar'ın başında çıktığı 4 maçtan da yenilgi ile ayrılan İspanyol çalıştırıcı, iki gündür analiz yaparken, geçmiş maçların tekrarlarını izliyor. Torrent, özellikle savunmaya geri dönüşleri çözmeye çalışırken, Aslan ile bir çıkış yakalamayı hedefliyor.

Çalışmalar bugün başlıyor

Birkaç gündür izinli olan Galatasaray 'da hazırlıklar bugün başlayacak. Sarı-Kırmızılılar, yapılacak idmanın ardından yarın Antalya kampında hazırlıklarına tam gaz devam edecek.

Francesco Farioli: Torrent'e saygım var ama...

Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Tivibuspor'da Çiğdem Günal'ın sorularını yanıtlayan 32 yaşındaki genç teknik adam, "Fatih Terim özellikle Avrupa'da grubu alt-üst etti. Torrent'e de büyük saygım var ama Fatih Terim, Türk futbolu ile Avrupa futbolu için çok büyük katkılar sağladı. Kendisin çok büyük bir saygım var. Fatih hocanın yaptıkları hiçbir zaman küçümsenmemeli. Napoli'nin hocası Spaletti ile kahvaltı yaparken, ona karşı duyduğu sevgiyi gördüm. Onun hikayesi henüz bitmedi" dedi.