Cim Bom'da teknik direktör çemberi daralıyor...Domenec Torrent'le yolları ayırmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar'da, yeni teknik adam kısa süre içinde belli olacak gibi görünüyor. Mazbatayı aldıktan sonra ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştiren Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, gündemdeki hocaları masaya yatırdı.

Son durum itibarıyla yerlide Okan Buruk, yabancıda ise Marco Rose isminin üzerinde uzlaşma sağlandığı öğrenildi. Bu hafta sonuna kadar iki teknik direktörden birinin Galatasaray 'da futbol takımının başına geçmesi bekleniyor. Yeni hocanın, Torrent'le yolların resmi olarak ayrılmasından sonra duyurulması planlanıyor.









'Okan hoca daha risksiz'

Okan Buruk, bir süredir Galatasaray camiasına mesaj yollayarak, Sarı-Kırmızılı kulüp için çalışmak istediğini, hatta boş kontrata bile imza atabileceğini söylüyordu. Geçiş dönemini daha kolay atlatmak için, hem kulübü hem de ligi tanıyan, daha önce de şampiyonluk yaşamış Okan Buruk'un risksiz bir tercih olabileceğine dair birkaç yöneticinin görüş bildirdiği öğrenildi. Öte yandan Dursun Özbek'in de 48 yaşındaki çalıştırıcıya oldukça sıcak baktığı bildirildi. Ayrıca başkan adaylığından çekilip Özbek'in yönetimine giren Metin Öztürk de "Birinci adayım Okan Buruk" demişti.

Rose oldukça cazip geldi

Marco Rose ise Özbek yönetiminde bir kez daha idari menacer olarak görev yapacak olan Cenk Ergün'ün anlaşıp, gündeme getirdiği bir isimdi. Alman hocanın hem Salzburg hem deDortmund'daki performansı, Galatasaray'a da seviye atlatabilecek bir potansiyelde olması, Sarı-Kırmızılı yönetime bir hayli cazip geldi. Gündemdeki diğer yabancılar arasında Marco Rose'un açık ara önde olduğu öğrenildi. Tercihin yabancı olması durumunda, takımın başına Rose'un geçmesi yüksek ihtimal gibi görünüyor. 45 yaşındaki Marco Rose'a Avrupa'dan başka kulüplerin de teklif yaptığı, ancak Galatasaray'dan gelen mesaj üzerine beklemeye geçtiği ifade edildi.

Metin Karabaş







