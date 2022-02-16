Ateş hattından bir türlü uzaklaşamayan ve pazartesi günü ligde kritik Göztepe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray 'da, tek gündem teknik direktör konusu... Kötü gidişe Domenec Torrent'le de çare bulamayan ve İspanyol teknik adamla 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan Sarı-Kırmızılılar'da, değişim yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. En azından sezon sonuna kadar yerli bir teknik direktörle yola devam etme konusu görüşülürken, Başkan Burak Elmas ise Domenec Torrent'e en azından Göztepe maçında son bir kredi daha vermeye hazırlanırken, yönetim içerisinde fikir ayrılıkları yaşanıyor. Kayserispor maçının ardından statta yapılan ve 3 saat kadar süren olağanüstü toplantıda, bazı yöneticilerin Torrent'e karşı olumsuz düşüncelerini net şekilde dile getirdikleri öğrenildi.

Pulgar konusunu anlattılar

Yönetim içindeki bir grup, Fatih Terim'den sonra takımın ligi hiç bilmeyen Torrent'e emanet edilmesini tamamen yanlış buluyor. Sarı-Kırmızılı idareciler, İspanyol teknik adamın Göztepe deplasmanına da kesinlikle çıkmaması gerektiğini son toplantıda Başkan Burak Elmas'a iletti. Kadro tercihlerinden, son maçtaki Fatih Terim'i hedef alan açıklamalarına kadar Torrent'in başarısız olduğunu ve asla takımı toparlayamayacağını düşünen yöneticiler, Elmas üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. İdarecilerin, çok zor şartlar altında transfer edilen Pulgar'ı Kayseri maçında ilk 11'de oynatmamasının bile bir kovulma nedeni olduğunu ileri sürüyor.

Şimdi yerli, yaza yabancı

Sarı-Kırmızılı yönetim içinde öne çıkan teknik adamlar, şu an boşta olan Bülent Korkmaz ve Okan Buruk. Bazı yöneticilerin bu isimlerle temasa geçtiği ve sezon sonuna kadar takımı çalıştırma yönünde olumlu geri dönüş aldığı, bunun Başkan'a iletildiği de gelen haberler arasında. Ancak Elmas, Torrent ve ekibi üzerinde baskı yaratmamak amacıyla bu girişimlerin şimdilik saklı tutulmasını istiyor. Buna karşın Burak Elmas'ın da sezonu yerli bir hocayla tamamlayıp yaz aylarında, başta Adana Demirspor'a müthiş bir futbol oynatan Montella olmak üzere farklı bir teknik adamla anlaşma ihtimaline sıcak baktığı belirtiliyor.

Korkmaz'a daha sıcak bakıyor

Kulüpte asıl merak edilen konu, operasyonun tam olarak ne zaman gerçekleşeceği. Göztepe deplasmanında da bir mağlubiyet yaşanması halinde, camia içinden yönetime karşı baskının daha da artacağı ve erken seçimin artık kaçınılmaz hale gelebileceği düşünülüyor. Elmas'tan bu nedenle bu hafta sonuna kadar bir teknik adam hamlesi yapması bekleniyor. Bu arada Elmas'ın Okan Buruk'tan ziyade Bülent Korkmaz ismine daha sıcak baktığı, kurmaylarıyla son gelişmeleri yeniden masaya yatıracağı öğrenildi.