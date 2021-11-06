Galatasaray , Avrupa Ligi'ndeki grubunda lider olma yolunda tüm engelleri birer birer önünden kaldırıyor. Son Lokomotiv Moskova mücadelesinde farka gidecek karşılaşmada beraberliğe razı olmasına rağmen, oyunuyla kalan 2 maç için de ümit veren Sarı-Kırmızılılar, gruptaki avantajını koruyor. İstanbul'da Lazio'yu yenen, zorlu ve ateşli Marsilya deplasmanından 1 puanla dönen Cim Bom, bu iki rakibine karşı aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Üstelik Cim Bom, Rusya'da yendiği Lokomotiv'le evinde berabere kalırken, gruptaki diğer maçta ortaya çıkan Marsilya-Lazio beraberliği de teselli oldu. Ayrıca bu karşılaşmada Aslan'ın sıradaki rakibi Marsilya'nın en tehlikeli silahı Gustavo Payet de sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Bir kupa hayali daha

40 bine yakın taraftarıyla Lokomotiv'e sahayı dar eden Aslan, Marsilya karşısında da aynı performansı sergileyerek, Fransa'da elinden kaçırdığı rakibini grupta saf dışı etmenin hesaplarını yapıyor. 25 Kasım'daki maçlarda ortaya çıkacak sonuçlar, Galatasaray'ın grup liderliğini garantilemesini sağlayabilir. Teknik direktör Fatih Terim, gruptan çıkmaları halinde, Avrupa'da yeniden şampiyonluğu hayal edebileceklerini söylemişti. Taraftarlar da bu heyecan verici tabloyu görmek için Cim Bom'un grubu lider bitirmesini dört gözle bekliyor.

Birincilik çok önemli

Avrupa Ligi'nde grup liderleri son 16'ya doğrudan kalırken, ikinci sırada yer alan takımlar, Şampiyonlar Ligi'nden üçüncü olarak gelen takımlarla bir Play-Off eşleşmesi oynayacak. Avrupa Ligi'ndeki grubunu üçüncü bitiren takımlar ise yollarına Konferans Ligi'ndeki Play-Off turuyla devam edecek. Galatasaray işte bu format nedeniyle gruptaki en iyi senaryoyu gerçekleştirmeye çalışacak.