Sarı-Kırmızılı camiada akıllara gelen ortak soru şöyle: Peki, şimdi ne olacak? Galatasaray 'ın artık gözü kulağı, cuma günü gerçekleşecek duruşmada olacak. Galatasaray'ın itirazı kabul edilirse, seçim normal vaktinde, yani 30 Nisan'da yapılacak. Ancak olur da mahkeme itirazı haklı bulmazsa, işte o zaman kulübü kaos dolu günler bekleyecek. İlk olarak, son genel kurulda alınan tüm kararlar iptal olacak. Bu da, Başkan Burak Elmas'ın seçim kararı almasına yol açan ibrasızlığın ortadan kalkması demek. Yani Elmas, başkanlık görevine hiçbir şey olmamış gibi devam edebilecek. Ancak camianın buna müsaade etmeye hiç niyeti yok.

'Gerekirse imza toplanır'

Cuma günkü mahkeme kararını bekleyen Sarı-Kırmızılılar, tedbirin kalkmaması durumunda Burak Elmas'ın istifasını isteyecek. İbrasızlık kararının hemen ardından seçim kararı alan ve süreci zora sokmayan Elmas'ın bu tavrı takdir toplamıştı. Başkan'ın bir kez daha radikal bir karara imza atarak, istifa edip etmeyeceği merak konusu. Ancak Burak Elmas istifa etmemeyi tercih ederse, bu kez başka bir organizasyon devreye girecek. Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, gerekirse imza toplayarak kulübü seçime götüreceklerini dile getirdi.

Öztürk: İstifa edecek

Elmas istifa ederse, seçimli genel kurulun Mayıs sonu, Haziran başı gibi yapılması mümkün görünüyor. Ancak hukukçular, imza yoluyla kulübü seçime götürmenin, süreci daha da uzatacağı görüşünde. Bunun da Galatasaray'a zarar vereceği düşünülüyor. Öte yandan dün akşam Ankara Galatasaraylılar Derneği'nin iftarına katılan başkan adaylarından Metin Öztürk, "Büyük bir ihtimalle tedbir kararı kaldırılacak. Eğer 22 Nisan için tedbir kararı kalkmazsa, kulüp 14 Mayıs için bir seçim kararı açıklayacak. Bunun gerçekleşmesi için de tüm kurullarıyla birlikte başta başkan Burak Elmas istifa edecek. Bir Galatasaray başkanına yakışan duruşu gösterdiği için Burak Elmas'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.