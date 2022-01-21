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Galatasaray'da Taylan Antalyalı Trabzon'da yok

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Hatayspor maçında kırmızı kart ile oyundan atılan Taylan Antalyalı'nın cezasını açıkladı. Buna göre yıldız orta saha oyuncusuna 2 maç men verildi. Taylan Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

21 Ocak 2022, Cuma 08:59 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Taylan Antalyalı Trabzon'da yok

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Hatayspor maçında kırmızı kart ile oyundan atılan Taylan Antalyalı'nın cezasını açıkladı. Buna göre yıldız orta saha oyuncusuna 2 maç men verildi.

27 yaşındaki futbolcu, cezasının ilkini Kasımpaşa karşısında çekti. Ta ylan, gelecek hafta ise Trabzonspor karşılaşmasında Sarı-Kırmızılı formadan uzak kalacak. Taylan, bu sezon çıktığı 26 resmi maçta ise henüz skora katkı veremedi.

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