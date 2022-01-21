Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Hatayspor maçında kırmızı kart ile oyundan atılan Taylan Antalyalı'nın cezasını açıkladı. Buna göre yıldız orta saha oyuncusuna 2 maç men verildi.

27 yaşındaki futbolcu, cezasının ilkini Kasımpaşa karşısında çekti. Ta ylan, gelecek hafta ise Trabzonspor karşılaşmasında Sarı-Kırmızılı formadan uzak kalacak. Taylan, bu sezon çıktığı 26 resmi maçta ise henüz skora katkı veremedi.