Galatasaray'da Taylan Antalyalı Trabzon'da yok
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Hatayspor maçında kırmızı kart ile oyundan atılan Taylan Antalyalı'nın cezasını açıkladı. Buna göre yıldız orta saha oyuncusuna 2 maç men verildi. Taylan Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Hatayspor maçında kırmızı kart ile oyundan atılan Taylan Antalyalı'nın cezasını açıkladı. Buna göre yıldız orta saha oyuncusuna 2 maç men verildi.
27 yaşındaki futbolcu, cezasının ilkini Kasımpaşa karşısında çekti. Ta ylan, gelecek hafta ise Trabzonspor karşılaşmasında Sarı-Kırmızılı formadan uzak kalacak. Taylan, bu sezon çıktığı 26 resmi maçta ise henüz skora katkı veremedi.