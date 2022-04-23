Galatasaray , Süper Lig ’in 34. haftasında Altay ile deplasmanda oynayacağı maçın İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah gerçekleştirilen antrenman öncesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Futbolcular ve teknik heyet, Galatasaray Futbol Akademisi’nden çocuklara armağanlar verdi. Katalanlar’ın bayramı St.Jordi Günü dolayısıyla teknik direktörümüz Domenec Torrent Florya’daki kadın çalışanlara gül hediye etti.

Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra top kapma/pas çalışması gerçekleştirildi. Pozisyon oyununun ardından hücum varyasyonları üzerinde durulan taktik çalışma ile antrenman tamamlandı.

Gribal enfeksiyonu bulunan Taylan Antalyalı antrenmanda yer almadı.

Galatasaray yarınki Altay karşılaşması için bugün 15.15’te kalkacak uçakla İzmir’e gidecek.