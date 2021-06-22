Galatasaray ’ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı kasık fıtığı ameliyatı geçirdi. A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2020 kadrosunda bulunan Taylan, Türkiye’ye dönmesinin ardından sağlık ekibinin planlanan programı dahilinde bıçak altına yattı. Milli futbolcunun ameliyatı başarılı geçti.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Taylan Antalyalı, milli takım kampının ardından sağlık ekibimiz tarafından planlanan programı dâhilinde bugün başarılı bir kasık fıtığı ameliyatı oldu.''







