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Galatasaray'da Taylan Antalyalı ameliyat edildi

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Sarı Kırmızılı ekipten Taylan Antalyalı ile ilgili açıklama yapıldı. Milli Takım kampının ardından takıma dönen Taylan'ın başarılı bir kasık fıtığı ameliyatı olduğu belirtildi.

22 Haziran 2021, Salı 19:51 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Taylan Antalyalı ameliyat edildi

Galatasaray ’ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı kasık fıtığı ameliyatı geçirdi. A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2020 kadrosunda bulunan Taylan, Türkiye’ye dönmesinin ardından sağlık ekibinin planlanan programı dahilinde bıçak altına yattı. Milli futbolcunun ameliyatı başarılı geçti.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Taylan Antalyalı, milli takım kampının ardından sağlık ekibimiz tarafından planlanan programı dâhilinde bugün başarılı bir kasık fıtığı ameliyatı oldu.''


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