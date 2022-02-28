Galatasaray'da taraftarlar stadı doldurdu! Galibiyet sonrası değişen olmadı! Yönetim istifa sesleri!
Sarı-Kırmızılı futbolseverler, uzun bir aradan sonra NEF Stadı’nı ilk kez bu kadar doldurdu. 35 bin taraftar 90 dakika boyunca takıma müthiş destek verirken, yönetime ise istifa çağrısı devam etti.
Aslantepe’de düne kadar çıktığı son 4 lig maçını da kazanamayan, bu periyotta 3 yenilgi, 1 beraberlik alan Galatasaray , bu kez müthiş bir taraftar desteğiyle sahadaydı. Her iki camia arasında son dönemde yaşanan sıkıntıların ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar bu karşılaşmaya büyük ilgi gösterdiler. NEF Stadı uzun bir aradan sonra ilk kez böyle dolarken, 35 bin biletli seyircinin tribünlerde olduğu açıklandı. 90 dakika boyunca oyuncuları ateşleyen Galatasaraylı taraftarlar, geri dönüşte ve alınan önemli galibiyette büyük rol oynadılar.
İstifa tezahüratları
Takıma destek veren taraftarlar, yönetime ise tepki göstermeye devam ettiler. Son dönemdeki iç saha karşılaşmalarında olduğu gibi hem maç öncesi hem de sonrasında Başkan Burak Elmas ve yönetimi, tezahüratlarla istifaya çağrıldı.