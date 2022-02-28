﻿﻿Aslantepe’de düne kadar çıktığı son 4 lig maçını da kazanamayan, bu periyotta 3 yenilgi, 1 beraberlik alan Galatasaray , bu kez müthiş bir taraftar desteğiyle sahadaydı. Her iki camia arasında son dönemde yaşanan sıkıntıların ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar bu karşılaşmaya büyük ilgi gösterdiler. NEF Stadı uzun bir aradan sonra ilk kez böyle dolarken, 35 bin biletli seyircinin tribünlerde olduğu açıklandı. 90 dakika boyunca oyuncuları ateşleyen Galatasaraylı taraftarlar, geri dönüşte ve alınan önemli galibiyette büyük rol oynadılar.

İstifa tezahüratları

Takıma destek veren taraftarlar, yönetime ise tepki göstermeye devam ettiler. Son dönemdeki iç saha karşılaşmalarında olduğu gibi hem maç öncesi hem de sonrasında Başkan Burak Elmas ve yönetimi, tezahüratlarla istifaya çağrıldı.