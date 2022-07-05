Galatasaray 'da orta saha arayışları tüm hızı ile devam ediyor. Geniş bir liste üzerinden çalışmalannı sürdüren Sarı-Kırmızılılar, birçok orta saha adayı ile görüşme yapıyor.

Cim-Bom'un gündemindeki son isim ise Tottenham'da forma şansı bulamayan Tanguy Ndombele... Galatasaray, Fransız yıldızı kiralamak istiyor. 25 yaşındaki oyuncu da İngiliz ekibinden ayrılmak istiyor.

Ada basınında yer alan ve Akşam gazetesinin derlediği haberlerde de Sarı-Kırmızılar'ın, Ndombele'ye ilgi duyduğu dile getirildi. 2019-20 sezonu başmda Tottenham'a tam 60 milyon euro karşılığında transfer olan ve kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Tanguy Ndombele, 2021-22'nin ara transfer döneminde 6 aylığına Lyon'a kiralanmıştı.

İngiliz ekibi, 3 yıl daha sözleşmesi olan oyuncuyu kadrosunda düşünmüyor. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun piyasa değeri 30 milyon euro. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinde 70 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor.

Ndombele, geçtiğimiz sezon Lyon'da 30 maça çıktı 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

PORTEKİZ'DEN NOVAIS İDDİASI

Orta saha arayan Galatasaray için Portekiz basınından da flaş bir iddia geldi. San-Kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon Alanyaspor 'da kiralık forma giyen Joao Novais'i gündemine aldı. Braga'da kadroda düşünülmeyen oyuncunun Portekiz ekibinden ayrılacağı ifade edildi.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da 35 maçta çıktı. Başarılı isim 3 gol 8 asistlik performans sergilemişti. Portekizli oyuncunun Braga ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Joao Novais'in güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro olarak belirtiliyor.