Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki hedefi doğrultusunda kadrosunu Anderson Talisca ile güçlendirme hedefini, Türkiye FANATİK’in manşetinden öğrenirken, şu ana kadar yapılan temasların detayları da ortaya çıkmaya başladı. 25 yaşındaki futbolcu, Guangzhou formasıyla Çin’de müthiş bir istatistiğe sahip. Takımıyla çıktığı 30 maçta tam 27 gol atan Talisca, buna rağmen Brezilya Milli Takımı’ndan beklediği daveti bir türlü alamıyor. Sambacı’nın, menaceri vasıtasıyla federasyon yetkilileriyle görüştüğü ve Uzakdoğu’daki gibi alt seviye bir organizasyonda kariyerine devam etmesi durumunda, Brezilya formasını giymesinin kolay olmayacağı yönünde bir cevap aldığı belirlendi.

Şampiyonlar Ligi de olunca...

Ancak Talisca, çocukluğundan beri hayalini kurduğu ve alt yaş kategorilerinde giymeyi başardığı milli formayı, Dünya Kupası’nda da sırtına geçirmek istediğinden, tekrar Avrupa’ya dönüş planları yapmaya başladı. Tam da bu sırada gelen Galatasaray teklifi, üstelik Şampiyonlar Ligi faktörü, Talisca’nın aklını çelmiş durumda. Genç futbolcu, bu şekilde milli takım şansının daha da artacağına inanıyor.

Çin’e çıkarma yapacaklar

Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcunun yüksek maliyetini sponsorlar vasıtasıyla karşılamaya hazır. Galatasaray bu transferi kiralık da olsa, bonservisiyle de olsa mutlaka gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu nedenle birkaç kulüp temsilcisinin gelecek hafta Çin’e giderek, Guangzhou kulübüyle masaya oturmaya hazırlandığı da gelen haberler arasında.

Çin’de yıllık 7 milyon Euro civarında para kazanan Talisca’nın Galatasaray’a maliyetinin büyük bir bölümünü sponsorlar karşılamaya hazır.