Ankaragücü mağlubiyeti ve Sivas beraberliğinin ardından Kayseri maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim, zaferi istediğini sahaya sürdüğü ilk 11'le gösterdi. Gözünü karartan tecrübeli hoca, uzun süredir tercih etmediği 4-4-2 sistemine döndü ve çift forvetle sahaya çıktı.

Taylan da çift yönlü

Falcao ve Mohamed'e aynı anda şans veren Terim, kanatları da Emre Akbaba ve Emre Kılınç'la oluşturdu. Orta sahanın ortasında bir başka hücumcu kimlikli Gedson Fernandes'e de formayı veren başarılı çalıştırıcı, Taylan Antalyalı'yı da çift yönlü kullandı. Terim'in bu taktiği, Galatasaray'a 3 puanı kazandırdı.







