Sarı-kırmızılılar, Nisan ayı başında ödenmesi gereken Yuto Nagatomo ile Emre Akbaba'nın bonservis taksitlerini de kulüplerine yatırdı. Nagatomo için Inter'e 1.5 milyon Euro, Emre için ise Alanya'ya 3.5 milyon TL bonservis bedeli gönderildi.

(Sabah)