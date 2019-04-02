Galatasaray'da taksitler ödendi

UEFA'dan temiz kağıdını alan Galatasaray yönetimi, önemli bir ödemeyi daha gerçekleştirdi.

02 Nisan 2019, Salı 08:37 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da taksitler ödendi

Sarı-kırmızılılar, Nisan ayı başında ödenmesi gereken Yuto Nagatomo ile Emre Akbaba'nın bonservis taksitlerini de kulüplerine yatırdı. Nagatomo için Inter'e 1.5 milyon Euro, Emre için ise Alanya'ya 3.5 milyon TL bonservis bedeli gönderildi.

(Sabah)

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