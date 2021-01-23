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Galatasaray'da sürpriz Pato gelişmesi

Takıma birinci santrfor arayan Galatasaray'a Diego Costa'dan sonra önerilen bir başka yıldız isim Pato oldu.

23 Ocak 2021, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da sürpriz Pato gelişmesi

Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik heyetle birlikte Brezilyalı forvetin son durumunu değerlendirirken, taraftarların kafasını karıştıran bir paylaşım geldi. Pato, dün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir aslan emojisi paylaştı. Sarı-Kırmızılılar, bunun transfer sürecine dair bir mesaj olup olmadığını tartışırken, yönetimin menacerler vasıtasıyla Pato'nun durumunu araştırdığı ortaya çıktı. Kariyerinde büyük bir düşüş yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, Çin macerasının ardından ülkesine dönmüş, son olarak Sao Paulo'dan da ayrılmıştı. Tecrübeli forvet, yaz döneminden bu yana boşta ve bonservisi elinde teklifleri değerlendiriyor.

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