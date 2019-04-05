Galatasaray’da 23 Mart’ta yapılan Mali Genel Kurul’da Başkan Mustafa Cengiz ve Yönetimi mali anlamda ibra edilirken idari anlamda ibra edilmemişti. Tüzük gereği en geç 23 Nisan’a kadar seçim kararı alması gereken yönetim bu kongrede aday da olamıyordu. Mustafa Cengiz ve Yönetimi bunun üzerine hukuk savaşı başlatma kararı almıştı. Bu kapsamda 20 avukatla 30 dava açmak için yol haritası belirleyen yönetim ibrasızlık kararını mahkemede iptal ettirip seçim kararı almamak için harekete geçmişti.

Yönetim için de bekleniyor

İlk karar dün çıktı. Yönetim ile birlikte ibra edilmeyen Denetleme Kurulu’nun ibrasızlığına tedbir konuldu. 12. Asliye Hukuk Mahkemesi yapılan başvuru üzerine, Denetleme Kurulu’nun idari ibrasızlığına tedbir konulması için yapılan başvuruyu onayladı. Açılan diğer davalar sürürken konulan tedbir kararı Galatasaray Yönetimi’nin elini güçlendirdi. Yönetimin idari ibrasızlığı için de tedbir kararı bekleyen Cengiz ve ekibinin böylece mahkeme nihai kararını verene kadar seçime gitmesi gerekmiyor.

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