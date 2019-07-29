Takımın kilit isimlerinden Fernando'nun Sevilla'ya satışı sonrası ön libero transferi için düğmeye basan Galatasaray'da adaylar çoğalıyor... Birçok isimle temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar sürpriz bir hamle yaparak rotasını Fransa'ya çevirdi.

​25 MAÇTA OYNADI, 1 ASİST YAPTI

Yönetimin gündemine aldığı son isim Thiago Maia oldu... Fransız ekibi Lille'de forma giyen Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz sezon 25 maçta forma giyerken 1 asist yaptı.

TÜM ALTYAPILARDA MİLLİ OLDU

İki yıl önce 14 milyon Euro karşılığında Santos'tan Lille'e transfer olan 22 yaşındaki Maia beklentilerin uzağında kaldı. Genç yıldız tüm altyapı kategorilerinde Brezilya formasını giydi.

​TEKNİK, PAS YÜZDESİ YÜKSEK

Fatih Terim'in transferine onay verdiği Thiago Maia için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak. Brezilyalı yıldız yüksek top tekniği ve pas yüzdesi ile dikkatleri üzerine çeken bir isim.

LILLE ONU 14 MİLYON EURO ÖDEYEREK ALDI

Santos forması giyerken Brezilya futbolunun en önemli genç yetenekleri arasında gösterilen Thiago Maia, 2017 yılında 14 milyon Euro karşılığında Lille'e transfer oldu. Ancak Fransa'da beklentilerin uzağında kaldı.

Kaynak: Takvim