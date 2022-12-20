2022 Dünya Kupası arasına iyi bir giriş yapan Galatasaray , dönüşte de formunu sürdürmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk yarışında hata yapmamak adına devre arasında da kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda Galatasaray'da sürpriz bir isimle yolların ayrılması ve yerine bir takviye gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kupa hazırlığı Florya'da başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe akşamı Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Galatasaray, kamp sonrası takıma verilen iznin ardından hazırlıklara başladı. Florya'da yapılan antrenman hafif tempoda geçti. Bugünden itibaren çalışma temposu artacak.

Kupa maçında Okan hocanın as oyuncularını sahaya süreceği öğrenildi.

Bilet fiyatları 70-800 TL arasında

Galatasaray'ın Keçiörengücü ile oynayacağı kupa maçının biletleri satışa sunuldu. 14 ayrı kategoride satılan biletlerin fiyatları 70 TL'den başlayıp, 800 TL'ye kadar çıkıyor.

Taraftarların soğuk havaya rağmen karşılaşmaya ilgi göstermesi kulüpte yüzleri güldürdü.

'Kaldığımız yerden devam ederiz'

Galatasaray'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica, ligin kalan bölümünde de son haftalardaki çıkışı sürdüreceklerini düşünüyor... Son haftalarda harika bir performans sergilediklerini belirten Rashica, "Çok iyi gittiğimiz bir dönemde böyle bir aranın olması nedeniyle çok üzgünüm. Çok iyi bir çıkış yakalamıştık. Lige bıraktığımız yerden devam edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu. 26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a transfer sürecini de anlatırken, "Transferin bitmesine iki gün kala anlaşma sağlandı. Zaten Galatasaray'ın benimle ilgilenmesinden çok memnundum. İlk duyduğumda çok heyecanlandım. Buraya gelmeyi çok istiyordum" dedi.

Galatasaray'ın Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica, Sarı- Kırmızılı kulübe transferinden, Türkiye'deki hedeflerine ve takımın şampiyonluk iddiasına kadar birçok konuda soruları yanıtladı. GSTV'ye konuşan 26 yaşındaki futbolcu, ilk olarak transfer süreciyle ilgili, "Galatasaray’ın transfer sürecine başladığı günden itibaren benimle ilgilendiğini biliyordum, ancak o süreçte bonservisimin bulunduğu Norwich City ile bir anlaşma sağlanamamıştı. Daha sonra transfer döneminin bitimine iki gün kala anlaşma sağlandı. Ben zaten Galatasaray’ın benimle ilgilenmesinden dolayı çok memnundum, ilk duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Menacerimle de devamlı konuşuyordum. Galatasaray’a gelmeyi çok istiyordum. Sonunda da transferim tamamlandı ve buradayım" ifadelerini kullandı.

'Lig başlayınca hazırım'

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen aranın kendilerini etkileyip etkilemeyeceği sorusunu cevaplayan Rashica, "Dürüst olmak gerekirse çok iyi gittiğimiz bir dönemde böyle bir aranın olması nedeniyle çok üzgünüm. Çünkü hem kendi açımdan hem de takım olarak çok iyi bir çıkış yakalamıştık. Özellikle son 2-3 maçta çok iyiydik. Bu arada sakatlığımdan dolayı çok fazla antreman yapamamıştım. Ama günden güne daha iyiye doğru gidiyorum ve lig başlayana kadar daha hazır bir hale geleceğim. Hem kendim hem de takım olarak lige en iyi şekilde başlayıp bıraktığımız yerden devam edeceğimizi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

'Kırılma noktası diz sakatlığıydı'

Her oyuncunun kariyerinde iyi ve kötü anlar olduğunu hatırlatan Rashica, "Benim için de dizimden yaşadığım sakatlık belki kırılma noktası olabilirdi. 15-16 yaşındaydım. Kötü bir sakatlıktı ve kendi kendime 'Futbol kariyerim başlamadan bitti mi yoksa' diye sordum. Gerçekten zor günlerdi. Ancak ailemin, kulübümün ve arkadaşlarımın desteği ile bu zor günleri atlattım. Çok çalıştığımı da eklemek istiyorum. Bunu bir kırılma noktası olarak söyleyebilirim" dedi.

'Hakemler bizim üzerimize geldi'

Rashica, Süper Lig 'deki hakem kararlarından şikayetçi olurken, "Üzerimize gelindiği ve tabii ki bizi zorlayan kararlar vardı ligin geri kalan bölümünde. Ama futbolcu olarak bizim yapabileceğimiz çok fazla bir şey olmuyor, sadece futbolumuza odaklanmamız gerekiyor. Bunlardan rahatsızlık duysak bile en iyi şekilde kendimizi geliştirmeliyiz. Aslında oyuncular kendilerini geliştirdiği gibi hakemler de kendilerini geliştiriyorlar, geliştirmeliler" ifadelerini kullandı.

'Arkadaş ortamı çok iyi durumda'

Takımda özellikle Seferovic, Aanholt, Mata ve Barış'la çok iyi vakit geçirdiğini söyleyen Kosovalı futbolcu, "Takımda arkadaşlık ortamı çok iyi. Futbolda hemen hemen her başarıyı yakalamış oyuncular var ve bir yandan da çok mütevaziler. Genç, yetenekli ve tecrübeli oyuncuların karışımıyla ortaya çıkan bir takıma sahibiz. Soyunma odasında ve kulüp içindeki arkadaşlığın, atmosferin harika olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

'Duymak istemeseniz de...'

Rashica, taraftarla arasındaki bağdan da bahsederken şöyle devam etti: "İlk günden beri aramızda çok sıcak bir bağ kuruldu. Beni harika karşıladılar. Gerçekten Galatasaray taraftarı inanılmaz. Beni hep desteklediler ve desteklemeye devam ediyorlar. Kariyerimde böyle bir taraftar görmedim diyebilirim. Özellikle bizim stadımızda taraftarımız çok yüksek ses çıkarabildiği için duymak istemeseniz de duyuyorsunuz. Diğer yandan da oyunuma ve rakibe odaklanmaya çalışıyorum. Topu ayağıma aldığımda neler yapabileceğime, hocamızın istediklerini yerine getirmeye odaklanıyorum. Ama stadımızdaki harika atmosferi çok sevdiğimin de altını çizmek istiyorum.

'Okan hocayı çok seviyorum'

Zamanla Okan Buruk'un sistemine adapte olduklarını vurgulayan Rashica, "İşinde çok iyi biri. Kişisel olarak da çok seviyorum. Belki başlarda iyi oynamıyor gibi göründük ama bir süreçten geçiyorduk" dedi.

Takımın teknik direktörü Okan Buruk'tan da övgü dolu sözlerle bahseden Milot Rashica, "Bence işinde çok iyi biri. Kişisel olarak da çok seviyorum. Belki başlarda takım olarak iyi oynamıyor gibi göründük, ancak bence bir süreçten geçiyorduk. Çünkü yeni oyuncular, yeni bir takım, yeni bir hoca ile sezona başlandı. Bir adaptasyon süreci yaşandı. Özellikle Okan hocanın oyun sistemine adapte olmak gerekiyordu ve bunu başardık. Bunu da özellikle takım olarak son 4-5 maçta yakaladığımız çıkıştan anlayabilirsiniz. Takım olarak birbirimize alıştık ve Okan hocanın bizden istediklerini tam anlamıyla yerine getirmeye başladık. Böyle bir hocaya sahip olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Midtsjtö gidiyor, Boomen geliyor

Galatasaray'ın orta sahada yapacağı operasyonun detayları netleşiyor... Sarı-Kırmızılılar, sezon başından bu yana beklentilerin altında kalan ve Hollanda takımlarından transfer teklifi alan Midtsjö'yü bonservisiyle birlikte göndererek Toulouse'un kaptanı Van den Boomen'i ocak ayında renklerine bağlamanın planlarını yapıyor.

Ara transfer döneminde takıma çok sayıda takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın, orta sahada gerçekleştireceği operasyonun detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sarı- Kırmızılılar, ilk olarak FANATİK'in duyurduğu ve bir süredir takip ettikleri Toulouse'un orta saha oyuncusu Branco van den Boomen'i çok beğendi. Teknik direktör Okan Buruk'un tam not verdiği 27 yaşındaki futbolcunun transferi için yaz dönemini beklemek istemeyen Galatasaray, ocak ayında işi bitirmenin hesapları içinde. Toulouse'ta kaptanlık pazubandı takan ve son hazırlık maçında Cim Bom'a karşı da forma giyip, başarılı bir performans ortaya koyan Hollandalı futbolcunun mukavelesi bu sezon sonunda bitiyor.





Transfere yeşil ışık

Boomen'le yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde yine FANATİK aracılığıyla gönderdiği mesajda, Galatasaray'a transferine yeşil ışık yakmıştı. Oyuncunun savaşçı kimliği, karakteri, hırsı ve güçlü fiziği Aslan'ın iştahını kabartmış durumda. Ancak bir yandan da takımdaki rotasyonu ve yabancı sayısını düşünen Sarı-Kırmızılılar, formülü en zayıf halkayı elden çıkarmakta buldu.

1 milyon Euro bekliyorlar

Sezon başından bu yana bekleneni veremeyen Fredrik Midtsjö, Boomen'in transferine yer açılması için gözden çıkarılan oyuncular listesine eklenmiş durumda. Birkaç Hollanda kulübünden teklif alması da Norveçli futbolcunun ayrılık sürecini hızlandıracak gibi görünüyor. Galatasaray Yönetimi, 29 yaşındaki futbolcudan 1 milyon Euro gibi bir bonservis geliri bekliyor. Bu para da yine Boomen'in transferinde kullanılacak.