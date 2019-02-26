Geçtiğimiz sezon Manchester City’den transfer edilen ve gösterdiği performansla kalitesini ispat eden Fernando’nun bu sezon form olarak düşüş yaşaması dikkatlerden kaçmıyor.

Orta sahada Ndiaye ile uyum içerisinde olan ve Fatih Terim’in güvendiği oyuncular arasında yer alan Brezilyalı yıldız fizik kapasitesi bakımından bir hayli bitkin gözükürken, 31 yaşındaki oyuncunun yerini Donk’a kaybetmesi Fernando hakkında ‘sezon sonunda gönderilir’ yorumlarını da beraberinde getirdi.

FERNANDO'YA SEVİLLA VE PORTO TALİP OLDU

Lig biter bitmez tüm orta saha oyuncularıyla yollarını ayırması beklenen Fatih Terim’in transfer için Fernando’ya izin verdiği öğrenildi. Scout ekibiyle kapsamlı bir şekilde arama tarama operasyonuna koyulan Terim’in şimdiden çalışmalara başladığı belirtilirken Fernando’nun da Sevilla ve Porto ile görüşmeler yaptığı bildirildi. Sezon sonunda Ener Banega’yı elinde tutamayacak olan Sevilla’nın orta sahadaki boşluğu Fernando ile kapatmayı planladığı öğrenilirken, Hector Herrera’yla yollarını ayırması beklenen Porto’nun da eski oyuncuna yeniden talip olduğu ifade edildi.

Kaynak: Akşam