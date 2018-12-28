Galatasaray’da stoper seferi başlıyor... Maicon’u gözden çıkaran ve bir Brezilya kulübüne 5 milyon Euro’ya satmaya hazırlanan, Fatih Terim’le ters düşen Serdar Aziz’i satış listesine koyan, Ozan Kabak’ı da gelen yüksek teklifler nedeniyle satma ihtimali bulunan Sarı-Kırmızılılar, takviye için rotayı İtalya’ya çevirdi.

Galatasaray Yönetimi, Terim’in de talebi doğrultusunda Lazio’dan Luiz Felipe’yi kiralamak, Inter’den de Miranda’yı satın almak istiyor. Bu transferler için hem Terim’in hem de tecrübeli hocanın ekibinden Şükrü Hanedar’ın İtalya’daki kişisel ilişkilerini kullanacakları öğrenildi.

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