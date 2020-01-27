Galatasaray'da stoper haftası

31 Ocak'ta bitecek olan ara transfer öncesi Galatasaray'da tüm gözler yeni gelecek stopere çevrildi. yönetim, Mert Çetin için bir kez daha Roma’nın kapısını çalma kararı aldı.

27 Ocak 2020, Pazartesi 06:01 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da stoper haftası

Onyekuru, Jesse ve Saracchi transferlerinin ardından tek gündem stoper... Murillo’yu Celta Vigo’ya kaptıran ve hesapları şaşan Galatasaray, kalan 5 günlük süreçte mutlaka bir savunmacıyı renklerine bağlamak istiyor. Luyindama’nın yokluğunda stoper transferini olmazsa olmaz olarak belirleyen teknik direktör Fatih Terim, sezon başında dahi buraya takviye talebinden bulunmuştu. Yönetim, Mert Çetin konusunda yeniden Roma’nın kapısını çalacak. Kiralama teklifiyle ilgili daha önce İtalyan kulübünden olumsuz yanıt alan Sarı-Kırmızılı kulübün profesyonelleri, şartları sonuna kadar zorlayacak.

Mert Çetin’de sorun yok

Mert cephesinde herhangi bir sıkıntı yaşamayan Galatasaray, Roma’nın inadını kırmaya çalışıyor. 23 yaşındaki milli stoper, sezon başında Gençlerbirliği’nden Roma’ya 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Mert, Serie A’da şu ana kadar 5 maçta şans bulabildi.

Metin Karabaş

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