Teknik direktör Fatih Terim, cezası nedeniyle kullanamayacağı Marcao’nun yerine, yeni stoperiyle Konya karşısına çıkmak istiyor. Transfer yetişmezse savunmada Donk ile beraber Ahmet Çalık sahne alacak. Bu ikilinin alternatifi 16’lık Emin olacak.

Denizli maçını kayıpsız olarak geçen Galatasaray’da 1 numaralı gündem stoper transferi oldu. Cim-Bom, Murillo’nun son dakikada Celta Vigo’yu tercih etmesi ve Marcao’nun da sarı kart cezalısı olması nedeniyle stoper takviyesine hız verdi.

Üst düzey liglerdeki takımların durumunu bekleyen ve bu konuda acele etmeme kararı olan sarı-kırmızılıların planını Marcao bozdu. Sarı-kırmızılılarda teknik kadronun isteği doğrultusunda hareket eden izleme komitesi, stoper alternatiflerini masaya yatırdı. Yönetim de yaşanan bu sıkıntılardan dolayı Florya’dan gelen talebi hemen gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılarda transfer için kaynağın hazır olduğu ve en kısa sürede bunun yapılmasının planlandığı ifade edildi.

16’lık Emin sahnede

Galatasaray’da zorlu Konya deplasmanı öncesi yeni transfer yetişirse forma giyecek. Ancak yetişmemesi durumunda savunmada Donk ile beraber Ahmet Çalık sahne alacak. Bu ikilinin alternatifi ise 16 yaşındaki Emin Bayram olacak. Ligin kırılma maçlarından birine çıkacak olan sarı-kırmızılılarda yönetim ve teknik kadro, stoper konusuna noktayı koymayı planlıyor. (Skorer)