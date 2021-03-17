Sarı-Kırmızılı kulüpte sezon başından beri isimleri transferle anılan iki savunmacı; Marcao ve Luyindama hakkında da flaş bir açıklama geldi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, her iki oyuncuyla da yola devam edeceklerini ve çok yakında yeni sözleşme yapacaklarını söyledi. 24 yaşındaki Brezilyalı stoper Marcao, Galatasaray'da yıllık 850 bin Euro kazanıyor. 27 yaşındaki Kongolu savunmacı Luyindama ise yıllık 1.1 milyon Euro'ya oynuyor. İki futbolcunun sözleşmesinde de iyileştirme yapılacağı öğrenildi. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, iki oyuncuyla ilgili sözleşmeleri çok kısa bir süre içinde Başkan Cengiz'in onayına sunacaklarını açıkladı.

'Mohamed'de sorun yok'

Albayrak ayrıca Mostafa Mohamed'in bonservisiyle ilgili de bir sorun olmadığını belirterek, "Mohamed'in opsiyonu Galatasaray'da ve burada devam edecek. Hiçbir sorun yok" dedi.



