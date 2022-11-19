Galatasaray'da sözleşme krizi
Galatasaray'da sezon başında kadroda düşünülmeyen Sacha Boey gösterdiği performansla ilk 11'in değişmez oyuncusu oldu. Yönetimin, sözleşmesini uzatmak için önerdiği parayı az bulan Boey, yeni transfer edilen Leo Dubois'i örnek göstererek onun aldığı maaşı istedi.
Galatasaray 'da sezonun en formda ismi olan Sacha Boey'le sözleşme görüşmeleri sürüyor. Sarı-Kırmızılı takımın yaptığı ilk teklifi kabul etmeyen Fransız sağ bek sezon başında transfer edilen Leo Dubois'le aynı maaşı talep ediyor. Taraflar arasındaki görüşmeler henüz sonuca ulaşmadı...
NELSSON UZATILDI!
Galatasaray iç transferde ilk imzayı stoper Victor Nelsson'a attırmıştı. Oyuncunun ücretine yapılan 300 bin Euro zamla sözleşme uzatılmıştı. Sarı kırmızılı yönetim Nelsson'ndan sonra Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Sacha Boey ile masaya oturdu.
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BOEY'E ZAM TEKLİFİ
Sabah'ın haberine göre; 480 bin Euro ile A Takım'ın en az kazanan yabancılarından olan Sacha Boey'e aynı Nelsson gibi 300 bin Euro zam teklif edildi. Ancak oyuncu bu teklifi kabul etmedi.
DUBOIS'İ ÖRNEK GÖSTERDİ
22 yaşındaki futbolcu, performansıyla yedek bıraktığı bu sezon Lyon'dan transfer edilen Leo Dubois'i örnek göstererek yönetimden 1 milyon 800 bin Euro istedi. Dubois sezon başında Galatasaray'a 1.8 milyon Euro'dan 3 yıllık imza atmıştı.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Galatasaray yönetimi istenen parayı çok buldu. Sarı-kırmızılılar,Fransız futbolcudan 1.1 milyon Euro seviyelerine inmesini bekliyor. Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.
11'İN DEĞİŞİLMEZİ OLDU
Sezon başında kadroda düşünülmeyen ve kampa götürülmeyen 22 yaşındaki Fransız Sacha Boey, sakatlıklıklar nedeniyle oynatılmış ve çok başarılı bir performans sergilemişti. İlk 11'de Okan Buruk'un değişmez elemanlarından olan Boey, kırmızı kart cezalısı olduğu Karagümrük karşılaşması dışında tüm maçlarda forma giydi. Futbolcu, Konyaspor maçında 1 asist yaptı.