Galatasaray 'da sezonun en formda ismi olan Sacha Boey'le sözleşme görüşmeleri sürüyor. Sarı-Kırmızılı takımın yaptığı ilk teklifi kabul etmeyen Fransız sağ bek sezon başında transfer edilen Leo Dubois'le aynı maaşı talep ediyor. Taraflar arasındaki görüşmeler henüz sonuca ulaşmadı...

NELSSON UZATILDI!

Galatasaray iç transferde ilk imzayı stoper Victor Nelsson'a attırmıştı. Oyuncunun ücretine yapılan 300 bin Euro zamla sözleşme uzatılmıştı. Sarı kırmızılı yönetim Nelsson'ndan sonra Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Sacha Boey ile masaya oturdu.

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BOEY'E ZAM TEKLİFİ

Sabah'ın haberine göre; 480 bin Euro ile A Takım'ın en az kazanan yabancılarından olan Sacha Boey'e aynı Nelsson gibi 300 bin Euro zam teklif edildi. Ancak oyuncu bu teklifi kabul etmedi.

DUBOIS'İ ÖRNEK GÖSTERDİ

22 yaşındaki futbolcu, performansıyla yedek bıraktığı bu sezon Lyon'dan transfer edilen Leo Dubois'i örnek göstererek yönetimden 1 milyon 800 bin Euro istedi. Dubois sezon başında Galatasaray'a 1.8 milyon Euro'dan 3 yıllık imza atmıştı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Galatasaray yönetimi istenen parayı çok buldu. Sarı-kırmızılılar,Fransız futbolcudan 1.1 milyon Euro seviyelerine inmesini bekliyor. Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.

11'İN DEĞİŞİLMEZİ OLDU

Sezon başında kadroda düşünülmeyen ve kampa götürülmeyen 22 yaşındaki Fransız Sacha Boey, sakatlıklıklar nedeniyle oynatılmış ve çok başarılı bir performans sergilemişti. İlk 11'de Okan Buruk'un değişmez elemanlarından olan Boey, kırmızı kart cezalısı olduğu Karagümrük karşılaşması dışında tüm maçlarda forma giydi. Futbolcu, Konyaspor maçında 1 asist yaptı.