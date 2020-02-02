Geçtiğimiz hafta teknik direktör Fatih Terim’e yolladığı sert mesajlarla dikkat çeken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bir kez daha çok çarpıcı açıklamalar yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, yarın saat 16.00’da yayıncı kuruluş Beinsports’un sorularını yanıtlayacak.

Cengiz’in, Terim’le medya üzerinden yaşadığı polemikten, transfer çalışmalarına, finansal konulardan, muhalefetin erken seçim baskısına kadar birçok konuda kritik mesajlar vermesi bekleniyor. Başkan, önümüzdeki yıllarda tesislerin taşınmasının planlandığı Kemerburgaz arazisi konusunda da önemli bilgiler verecek.