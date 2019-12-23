Şampiyonlar Ligi’nin en az koşu mesafesi yakalayan takımlarından biri olarak grup aşamasını tamamlayan Galatasaray, ligde de benzer sorunla karşı karşıya. Alınan kötü sonuçlar bir yana oyuncu grubunun mücadele etmemesi ve fizik açıdan yetersiz olması dikkat çekiyor. Bu durum da takımın yüksek yaş ortalamasına bağlanıyor. Son Göztepe karşılaşmasında Galatasaray 11’inin yaş ortalaması 31.09’du!

Kaptan Selçuk (34) Cim Bom’un en yaşlı ismi olarak sahada bulunurken, 33 yaşında 6 isim (Muslera, Mariano, Nagatomo, Falcao, Donk, Babel) forma giydi. Diğer oyuncular ise şöyleydi: Feghouli (30), Belhanda (29), Ömer (28) ve Marcao (23).